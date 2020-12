Po čom všetci túžia? Po pokoji svätom

V dobe, keď všetci všetko majú, čím môžete obohatiť svojich blízkych? Tým istým, čo by ste chceli aj vy - pokojom svätým.

Nie, neznamená to, že sa nemáte zaujímať. Znamená to, že sami sebe si máte dať pokoj. Pretože len keď niečo máte, môžete to posunúť aj ďalej.

Dajte si pokoj od večného uháňania sa. Vaše domnenie, že ste dosť dobrí, len keď splníte náročné kritéria na Vianoce plné hmotných darov, je falošné. Rovnako, ako je nezmyslom, že máte mať na Vianoce dokonalo upratané, štedro napečené a navarené. Že na to dávno kašlete? Možno ste zamaskovali ten zhon do svojich termínov. To a hento musíte stihnúť do konca roka. Veď cez sviatky chcete oddychovať.

A ako potom vyzerá ten náš slávny oddych? JEDlo, zdvorilostné návštevy a nútené prejavy, nervozita a hádky. Nečudo, že všetci túžime po jedinom - po pokoji svätom. Tak si ten pokoj proste dajme. Dajme si pokoj od všetkého, čo nám náš pokoj na duši odoberá. Dajme si pokoj od toho, čo si kto o nás pomyslí.

A čo takto dať si pokoj aj od našich očakávaní? Od toho, ako by mali Vianoce vyzerať, koho by sme MALI ísť pozrieť, ako by sme sa MALI správať a prejavovať. Dajme si pokoj hlavne od našej seba-sabotujúcej predstavy, že by sme MALI čokoľvek urobiť alebo MALI na druhých nejako pôsobiť.

Dajme sami sebe už konečne pokoj, neuháňajme a netlačme sa furt do nejakých póz. A potom sa za to preboha nebičujme. Nebičujme ani svoje okolie. Keď na návšteve zistíme, že niekto je stále neforemný, nechajme ho takým byť. Neohovárajme.

Dajme si pokoj od svojho neustáleho chcenia a predsudkov. Takto naladení prídime na návštevu. Jediným darom nech nám je vľúdne slovo, úsmev, radosť, že sa ešte stále môžeme vidieť a úprimné pozitívne prianie. Zotrvajme tak počas celej návštevy a tento dar sa zmení na pokoj svätý.

Doprajme ho sebe aj svojim blízkym. Keď zotrváme v pokoji, aj zdravie sa dostaví ;)

Tak čo, dáme sebe-si pokoj počas celého roka? :)

Pokojne,

Kamila