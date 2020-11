Naozaj fungujúce opatrenia alebo ako začať od seba

Už fakt nevládzem neustále počúvať o tom, ako a čo všetko nefunguje a kto je väčší idiot. Mrzí ma, koľko vidím v posledných dňoch rozhádaných, na seba útočiacich a vzájomne sa ponižujúcich príspevkov a názorov.

Mrzí ma aj to, ako každý vie, čo by mal urobiť ten druhý. Aký postoj by mal zaujať.

Pravdou je, že jediné opatrenie, ktoré novodobá spoločnosť v celej svojej histórii ešte neskúšala (ako opatrenie na čokoľvek, nielen na vírus), je SEBAÚCTA a jej ďalšie nemenej dôležité aspekty: ľudskosť, láskavosť, súdržnosť, srdečnosť, pochopenie, prijatie toho druhého takého, aký je. PRESTAŤ SÚDIŤ. Starať sa len a jedine o seba a svoju agendu.

A prečo je to také dôležité a spájam to s protivírusovým opatrením? Pretože všetky tieto prejavy zásadným spôsobom vplývajú na spokojnosť človeka, jeho radosť zo života a pocit, že je dobrý, a teda potrebný. A to absolútne významne posilňuje imunitu. Ak máš radosť zo života, prekonáš aj väčšie strašiaky ako je koronka.

Ďalším zásadným oslabovačom našej schopnosti brániť sa (rozumej imunitného systému) je strach, stres, napätie, neustály zhon, opakujúce sa negatívne správy z médií, rýchly a konzumný spôsob života, kde je nemožné dosiahnuť uspokojenie zdanlivých potrieb.

A teraz to najdôležitejšie opatrenie na posilnenie imunity (a zároveň aj účinný liek!!), čuduj sa svete, DÝCHANIE. Áno, dá sa dýchať aj hlboko, pokojne, precítene a až do brucha. Áno, voľakedy to využívali lekári v nemocniciach, v časoch, keď im išlo o to vyliečiť (nie liečiť). Vedeli, že hlboký dych upokojuje telo, ktoré okamžite spúšťa proces samoliečenia.

Svojím spôsobom života, každodenným rozhodovaním, naháňaním, strachom a obavami, plytkým dýchaním, vytvárame živnú pôdu pre akúkoľvek chorobu. A svojimi nenávistnými a osočujúcimi názormi oslabujeme imunitu SAMI SEBE.

Dokedy sa ešte chceme vyhovárať, že spoločnosť nás do toho tlačí, lebo tak je nastavená? Kto to vlastne je tá spoločnosť?

Základným prvkom spoločnosti, ako všetci vieme, je rodina. Patríš do nejakej rodiny? Patríš. Tak začni robiť opatrenia od seba, narovnaj si vzťahy s rodičmi, slušne sa správaj k svojim deťom, ale aj k sebe. NEKÁŽ, UKÁŽ. Buď spokojný vo svojich vzťahoch, hlboko dýchaj, vytváraj okolo seba to, čo chceš, aby bolo v tvojom živote a zbav sa toho, čo tam nechceš.

Keď prídeš domov z roboty, neurob hneď ako prvé, že skontroluješ počty nakazených. Ako prvé sa poteš pohľadom napr. na svoje deti alebo na čokoľvek, čo máš rád. Nenechaj v sebe rásť obavy. Vytvor živnú pôdu pre radosť. To, na čo sa sústredíš, sa rozširuje. Sústreď sa na to, čo ťa posilňuje, nie naopak.

Takto si posilníš imunitu do nastávajúcich dní. Ostaneš zdravý a bez obáv, že niekoho nakazíš.

A budeš vedieť, že robíš maximum opatrení, že začínaš od seba, že nie si ovca.

Zdravo,

Kamila